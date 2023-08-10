В Тюменской области оштрафовали сбежавшего из сборного пункта призывника Сбежавшего из сборного пункта призывника оштрафовали на 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный районный суд в Тюменской области оштрафовал призывника, сбежавшего из сборного пункта, сообщает в Telegram Объединенная пресс-служба судебной системы области. Уточняется, что ему нужно выплатить 15 тысяч рублей.

Центральный районный суд вынес приговор в отношении Андрея К., 2004 года рождения, признанного виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что городской суд Благовещенска заключил под стражу на два месяца жителя Приамурья, намеревавшегося отправиться воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Мужчина обвиняется в государственной измене, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей УФСБ России по Амурской области. Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Также отмечается, что обвиняемый «представляет повышенную общественную опасность».

До этого сотрудники ФСБ задержали в Казани 29-летнего местного жителя, подозреваемого в работе на ВСУ. По версии следствия, мужчина, который дал признательные показания, по заданию зарубежных кураторов изготавливал технические средства для последующего нападения на объекты инфраструктуры города.