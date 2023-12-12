В Беслане возбудили дело из-за смертей рожениц и младенцев в пандемию Экс-главу роддома в Беслане будут судить из-за смертей рожениц и младенцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash Gor сообщает, что на бывшего заведующего родильным отделением больницы в Беслане, где в 2021 году погибли восемь женщин и семеро младенцев, возбудили уголовное дело. По его данным, врач вносил недостоверные данные в медицинские карты пациенток.

Как пояснил канал, Хасана Тагаева, который продолжает работать в той же больнице рядовым медиком, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Отмечается, что инциденты со смертями случились в разгар пандемии коронавируса в Северной Осетии, дело долгое время не двигалось, пока его на свой контроль не взял глава СК России Александр Бастрыкин.

Mash Gor отмечает, что в ноябре 2021 года местной жительнице Ирине Тавасиевой сделали кесарево, ребенок родился с сердцебиением, но потом скончался. Как выяснилось, Тагаев записал в документах, что плод умер в утробе матери, чтобы не портить статистику больницы. Канал напомнил, что сама Тавасиева, как и другие семь рожениц, была заражена коронавирусной инфекцией и умерла в роддоме. Спасти удалось только одного ребенка.

Ранее ребенок умер в детской областной клинической больнице в Пскове, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Младенец поступил из Псковской областной инфекционной клинической больницы. Пользователи в Сети выразили опасение, что малышу несвоевременно оказали медицинскую помощь.