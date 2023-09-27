Помощница ВСУ посодействовала задержанию диверсантов в Бердянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердянске Запорожской области задержали подозреваемых в диверсиях в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Злоумышленников обнаружили при содействии задержанной ранее за помощь ВСУ гражданки Украины.

При активном содействии задержанной ранее за хранение боеприпасов и содействие ВСУ гражданки Украины были получены сведения о местах нахождения схронов и лицах, причастных к диверсионной деятельности на территории Бердянска и Бердянского района, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух мужчин, которые по наводке легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) собирались устроить теракты на территории региона. По данным спецслужбы, диверсанты планировали поджечь административное здание в области.

В ходе задержания у подозреваемых изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в украинской армии, а также анкеты для вступления в легион «Свобода России». Против мужчин возбудили уголовные дела.

До этого задержанный в Ростове-на-Дону за попытку поджечь военкомат мужчина заявил, что планирует сменить пол. Подозреваемого задержали, когда он направлялся к зданию военного комиссариата на улице Ленина. В сумке задержанного кроме «коктейля Молотова» была обнаружена игрушка из секс-шопа. По данным журналистов, курировалась диверсионная атака с Украины через Telegram.