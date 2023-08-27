В Бердянске вспыхнул сильный пожар В Бердянске загорелся промышленный мусор на площади 150 кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердянске Запорожской области вспыхнул сильный пожар, сообщает «Страна.ua». На кадрах видны столбы черного дыма. В то же время глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил в Telegram, что в городе горит промышленный мусор, площадь пожара составляет примерно 150 кв. м. По его словам, огонь локализован.

На самом же деле горит промышленный мусор на открытой территории. Площадь распространения пожара около 150 кв. м. На месте возгорания работает пожарный расчет. Огонь локализован, идет тушение огня, — написал Рогов.

Ранее пожар произошел на складе пластмасс, расположенном рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии. Площадь пожара составляла порядка 600 квадратных метров. Горящий склад расположен в 20 километрах от АЗС в том же уезде, городе Креведия, где ранее произошла серия взрывов. По данным Минздрава, в результате происшествия один человек погиб, 46 пострадали. По словам сотрудников экстренных служб, связи между двумя пожарами нет.

Вечером 14 августа взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале. Причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.