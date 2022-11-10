В Бердянске предотвратили крупный теракт на молодежном форуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на форуме российской молодежи в Бердянске Запорожской области, сообщает РИА Новости, приводя видео показаний подозреваемых. Они рассказали, что планировали устроить взрыв, но их оперативно обезвредили полиция.

Целью боевиков были молодые активисты. Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось задержать двух боевиков, которые готовили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, использовали для маскировки обычные пластиковые канистры. При задержании террористы оказали сопротивление, — рассказал представитель российского силового ведомства.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 47-летнего россиянина, который готовил теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. При обыске у него было найдено семь самодельных зажигательных устройств. По данным ФСБ, задержанный может быть сторонником экстремистских организаций.

По мнению представителя ФСБ, задержанный хотел посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу органов местного управления. После инцидента заведено уголовное дело о подготовке террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Сейчас подозреваемый находится под стражей, ведется поиск возможных соучастников.