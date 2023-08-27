Слуцкий заявил, что мэр Красноярска чувствителен, как красна девица «Подъем»: Слуцкий извинился перед мэром Красноярска за предложение воткнуть шарик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео, на котором председатель комитета Госдумы по международным делам и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий извинился перед мэром Красноярска Сергеем Ереминым за предложение воткнуть в градоначальника шарик, но в то же время назвал его «чувствительной красной девицей». По словам депутата, его эмоции были оправданными из-за ситуации с возможным сносом завода «Сибкрасполимер».

Может быть, мэр у нас чувствительный, как красна девица. Я в этом случае не буду его доводить до инфаркта и готов принести извинения. Вопрос в том, что то, что происходит с «Сибкрасполимером», является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента, — сказал Слуцкий.

Ранее Слуцкий посетил Красноярск в рамках предвыборного турне. Он раскритиковал местные власти за ведение коммунального хозяйства и предложил воткнуть шарик в мэра города. По данным Lenta.ru, местные власти обиделись на подобное заявление, назвав его пошлым и грубым. Представители ЛДПР в свою очередь добавили, что Слуцкий не выдвинул бы такое предложение, если бы чиновники выполняли свою работу качественно.

До этого в Новой Москве кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ и ЛДПР Борис Жорин и Егор Коськов подрались из-за пруда. После словесной перепалки один из депутатов толкнул другого, однако драка не продолжилась, так как второй обратился в бегство. Нападавший вытащил из водоема кусок металла, продемонстрировав, что отстоял пруд. Позднее кандидаты обвинили друг друга в провокациях.