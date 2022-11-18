В Бердянске арестовали мужчину, бегавшего по улице с топором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Бердянска задержали мужчину, бегавшего по улице с топором, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Запорожской области. Полиция установила, что задержанный успел нанести удар топором по голове другому мужчине, который, как отмечается, до этого распивал вместе с нападавшим алкоголь. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами, врачи борются за его жизнь.

Обратилась женщина и сообщила, что ее сосед бегает с топором по улице в неадекватном состоянии, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре этого года в Ростове-на-Дону полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая с топором напала на другую девушку в здании училища. Причиной произошедшего стала личная неприязнь.

Ранее неизвестный избил женщину на улице Голованова в Нижнем Новгороде. Инцидент попал на камеру домофона. На видеозаписи видно, как жертва зовет на помощь и бьет машины жильцов, чтобы привлечь внимание. Однако женщину так никто и не защитил. На видео также можно заметить, что нападавший продолжил избиение даже после того, как она упала на землю.