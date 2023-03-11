В Бердске мужчина заставил малолетнюю дочь избить сверстника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Бердске местный житель схватил девятилетнего обидчика своей дочери и велел девочке избить его, пишет «КП — Новосибирск». Позже перед отцом мальчика мужчина объяснился, что поступил так сгоряча. Полиция начала разбирательство.

Это мой 9-летний сын попал снежком в девочку. Они в одной школе учатся, часто вместе играли. Она ушла и рассказала своему отцу об этом. Папа ее прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его 4-5 раз. Потом он потащил ребенка к нашему подъезду. Я был дома. Сын поднялся, плакал, не мог говорить, — рассказал отец пострадавшего.

Хотя отцы поняли друг друга, 10 марта в школе в присутствии учителя отец девочки снова грубо разговаривал с чужим ребенком. Мальчика и его друзей обвиняли в том, что они угрожали девочке палкой и требовали от нее 20 рублей.

В полицию отец избитого мальчика решил обратиться лишь после того, как увидел записи с камер видеонаблюдения во дворе.

В полицию поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — заявили в пресс-службе УМВД.

Ранее в Сети появилось видео, как преподаватель ОБЖ из Нижнего Тагила во время занятия ударил одного школьника палкой, а другого рукой по лицу. Родители учеников готовятся писать заявление в полицию. Известно, что учителя уже уволили.