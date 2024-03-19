В белгородском зоопарке под обстрелом погибла кенгуру Белгородский зоопарк сообщил о гибели ручной кенгуру Гранди при обстреле

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, которая была любимицей сотрудников белгородского зоопарка, погибла при обстреле города, сообщили представители зоопарка в Telegram-канале. Там уточнили, что по территории учреждения попали осколки кассетных боеприпасов, они повредили экзотариум и вольер кенгуру.

От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице... Все животные — удивительны и прекрасны, но Гранди была особенной. Она переехала к нам из Санкт-Петербурга осенью 2019 года, — заявили в зоопарке.

Там добавили, что Гранди впервые принесла потомство в позапрошлом году. Сотрудники зоопарка ждали, что у кенгуру появятся новые малыши этой весной.

Вскрытие еще не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось, — добавили представители парка.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из региона планируют вывезти около девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, правительство отселяет значительное количество населенных пунктов.