Белгородский губернатор сообщил о взрыве на складе боеприпасов Белгородский губернатор сообщил о взрыве на склада боеприпасов из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородском районе Белгородской области в результате обстрела ВСУ произошел взрыв на складе боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, по предварительным данным, никто не пострадал.

В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, — написал Гладков.

Отмечается, что жителей будут вывозить на безопасное расстояние, глава района Владимир Перцев и оперативные службы уже находятся на месте.

Утром 13 октября ВСУ начала обстрел Белгорода, все снаряды были отражены системами ПВО, однако осколок ракеты угодил в верхнюю часть многоэтажки. Момент попадания засняли на видео. Отмечается, что жертв нет, однако был нанесен урон инфраструктуре города, в том числе был повреждено несколько автомобилей, припаркованных вблизи места ЧП.

Гладков также сообщил, что часть снаряда ВСУ, выпущенного по региональному центру, упала на спортивную площадку лицея № 32. Он заявил об отсутствии сведений о жертвах удара или о пострадавших.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с обломками ракет, якобы применявшихся ВСУ для удара по Белгородской области 12 октября. По словам журналистов, на фотографиях видна маркировка, характерная для американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Минобороны России пока не подтвердило информацию об ударах и использовании ВСУ данного типа снарядов.