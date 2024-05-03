В Белгородской области введен режим опасности атаки БПЛА МЧС: опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области

Фото: МО Украины

На территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В ведомстве призвали граждан сохранять бдительность.

РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — следует из опубликованного сообщения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт передавал, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино со стороны Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта осталась без света, уточнил глава региона. Еще восемь частных домов оказались под ударом. Осколками снаряда был нанесен урон заборам, окнам и крышам. Как подчеркнул Старовойт, власти области окажут помощь собственникам пострадавшего имущества.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что украинские военные на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека были серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Кроме того, в марте ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов упала на территории местного промышленного предприятия.