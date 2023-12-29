В Белгородской области вручили ключи от жилья пострадавшим от обстрелов

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья жителям приграничья, чьи дома разрушили обстрелы ВСУ. Квартиры получили еще 29 семей, отметил в своем Telegram-канале глава региона. Он также напомнил, что на новое жилье из бюджета выделено 9,4 млрд рублей.

В преддверии Нового года ещё 29 семей из приграничных районов и округов нашей области отпразднуют новоселье. <...> На сегодняшний день в новые дома и квартиры уже переехали 814 семей из приграничных территорий. Те, кто приняли решение в январе-феврале, уже давно живут в новых домах, — заявил Гладков.

Всего новые квартиры получили 32 семьи из Краснояружского и Белгородского районов, а также Валуйского городского округа. Сегодняшняя церемония прошла в Белгородской государственной филармонии.

22 декабря Гладков рассказал об уничтожении украинского беспилотника в регионе. Он уточнил, что БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучном в Валуйском городском округе. Жители населенного пункта не пострадали.

До этого Гладков сообщал, что на границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями ВСУ. Глава региона добавил, что из-за обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Аварийные бригады занялись ликвидацией последствий после получения разрешения от Минобороны России.