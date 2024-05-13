В Белгородской области восстановят пострадавшие от обстрелов объекты Гладков: до 1 июля восстановят 138 соцобъектов, пострадавших от обстрелов ВСУ

Фото: Belgorod Region Governor/via Global Look Press/Global Look Press

Вячеслав Гладков

В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области получили повреждения 218 социально значимых объектов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, до 1 июля отремонтируют 138 из них.

Глава области пояснил, что всего предусмотрено четыре этапа восстановления. В первый вошли 154 пункта с невысокой степенью повреждения. Их ремонт отнесен на исполнение органов местного самоуправления.

В планах до 15 июня завершить восстановительные работы на 80 объектах, до 1 июля — на 58, до 1 августа — на семи, до 1 сентября — еще на семи, до 1 октября — на двух, — написал Гладков.

Он добавил, что сейчас еще на 15 объектах из-за оперативной обстановки нельзя оценить объем повреждений. Соответственно, определить стоимость восстановления не представляется возможным.

Гладков также анонсировал увеличение задач, которые будут ставить перед добровольными пожарными дружинами. Он подчеркнул, что следует быть готовыми ко всему. Этот вопрос рассмотрят в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Чтобы прекратить обстрелы Белгорода или снизить их вероятность, нужно увеличить дистанцию, с которой ВСУ ведут огонь по городу, заявил ранее завсектором военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, для этих целей необходимо создать буферную зону, чтобы ВСУ вообще не могли этого делать или хотя бы наносили удары с какой-то предельной дистанции, с которой не каждая система вооружений сможет работать, а у российской ПВО будет дополнительное время на противодействие.