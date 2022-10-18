В Белгородской области восстановили движение поездов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгородской области восстановили движение поездов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, контактная сеть была повреждена в результате обстрела 18 октября.

Аварийная бригада в кратчайшие сроки восстановила контактную сеть, поврежденную сегодня утром в результате обстрела. В 17.30 по этому участку из Белгорода отправилась электричка. Спасибо всем, кто принимал участие в ремонтных работах! — написал Гладков.

О том, что была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района, губернатор сообщил утром 18 октября. Он отметил, что в результате пострадал один человек.

Утром 16 октября регион также подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Сначала было известно о двух пострадавших от атаки, позднее их число возросло до трех. Двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями. Позднее Гладков рассказал, что количество пострадавших в регионе при утренних обстрелах ВСУ увеличилось до четырех.