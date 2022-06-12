В Белгородской области вновь услышали звуки взрывов Жители Белгородской области сообщили о новых возможных атаках ВСУ

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Жители Белгородской области сообщили что регион вновь мог оказаться под атаками ВСУ. В Сети появились видео от очевидцев со звуками взрывов. Известно, что нападкам со стороны Украины губерния подвергается не первый месяц.

Накануне со стороны Украины обстреляли Белгородское село Хотмыжск. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, повреждены несколько домов.

Белгородская область несколько раз подверглась обстрелам с территории ВСУ. Так, в апреле под ударами оказались села Журавлевка и Сподарюшино, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, пострадал один человек. 31 мая Белгородский маслозавод, расположенный в поселке Политотдельский, также подвергся атаке со стороны Украины, в итоге были повреждены склады и производственные помещения.