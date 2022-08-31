В Белгородской области вновь прогремели взрывы

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

В Белгородской области продолжаются взрывы, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на сообщения очевидцев. По их словам, виден столб дыма в районе поселка Яковлево. Рано утром глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде сработала система ПВО. По его словам, прогремело несколько взрывов, но никто при этом не пострадал.

Гладков добавил, что информация проверяется, и пообещал сообщить, как только получит какие-либо другие данные.

Ранее он продлил срок действия высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября. До этой же даты продолжит действовать запрет на запуск петард, салютов и фейерверков.

Населенные пункты Белгородской области, находящиеся на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам. Так, село Солохи стало одной из первых российских приграничных территорий, попавшей под удары. В мае там погиб один мужчина, еще несколько десятков жителей, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.

В середине августа на территории Шебекинского городского округа в Белгородской области были найдены действующие противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Местные жители были в срочном порядке эвакуированы из населенного пункта, затем саперы приступили к обезвреживанию боеприпасов.