В Белгородской области увеличилось число погибших из-за обстрелов ВСУ Гладков: три жителя Белгородской области погибли из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жителей Белгородской области, погибших в результате обстрелов со стороны украинской армии, увеличилось до трех, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее он писал о двух погибших в результате обстрела поселка Октябрьский.

К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой, — говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, пострадали еще четыре человека, добавил губернатор. По его словам, три женщины получили осколочные ранения в поселке Дубовое, четвертый пострадавший получил осколочные ранения головы и поясничной области в селе Таврово.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Пожарными расчетами очаги возгорания были оперативно потушены. Различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, — добавил Гладков.

Также глава региона сообщил, что осколками посечены шесть автомобилей. В селе Таврово на территории частного домовладения частично разрушен жилой дом, повреждена баня и посечен забор. По словам Гладкова, на местах работают оперативные службы, также уточняется информация о последствиях атаки.

Ранее Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли поселок Октябрьский из РСЗО. Погибшие мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик.