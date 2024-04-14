В Белгородской области уничтожены два беспилотника ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку по объектам на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в Белгородской области сбиты два беспилотника.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в публикации МО.

Накануне губернатор области Вячеслав Гладков заявил об атаке двух дронов-камикадзе ВСУ. По его словам, удары пришлись по трактору и КамАЗу, в результате один мужчина получил осколочные ранения.

Два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, украинская армия обстреляла город Каховка и село Царское. В результате атаки также пострадал пожилой мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Количество погибших в результате атаки ВСУ на Токмак достигло 16 человек, информировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что спасатели нашли под завалами еще четыре тела, среди жертв оказался один ребенок. Были ранены 20 человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.