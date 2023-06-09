В Белгородской области сработала система ПВО Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО

Фото: МО РФ

Над Белгородом сработала российская система ПВО, заявил в Telegram глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на подлете к городу были сбиты две воздушные цели. Никто не пострадал.

Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.