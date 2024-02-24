В Белгородской области сработала ПВО Гладков сообщил о сбитом ПВО беспилотнике ВСУ в Новооскольском округе

Фото: МО РФ

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинский летательный аппарат перехватили в Новооскольском округе, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 20:00 над территорией Белгородской области был уничтожен украинский БПЛА. Дрон сбили дежурными средствами ПВО, указали в ведомстве.

Перед этим еще один беспилотник ВСУ был сбит под Белгородом в первой половине дня. По данным МО РФ, летательный аппарат уничтожили над территорией региона около 15:00.

Утром 24 февраля Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородчине более 40 снарядов. В частности, украинские войска выпустили по селу Щетиновка 30 артиллерийских снарядов, произвели 10 гранатометных выстрелов и разрядили шесть-семь обойм из автомата Калашникова, рассказал губернатор. По его словам, пострадавших удалось избежать, серьезных разрушений нет.