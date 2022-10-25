В Белгородской области сообщили об очередных обстрелах Гладков сообщил об обстрелах нескольких районов Белгородской области

Фото: Министерство обороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях. По его словам, пострадавших нет. ⠀

Также зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Без пострадавших. В Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что все оперативные и аварийные службы выехали на места.

Ранее депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов заявил, что последние несколько дней атаки со стороны ВСУ по области активизировались, сильно досталось Шебекино. Прицельные удары приходятся прежде всего на объекты гражданской инфраструктуры: частные дома, детские сады, торговые центры и спортивные комплексы.

Ранее Гладков написал, что в Белгородской области начали возводить защитные сооружения на случай дальнейших обстрелов. О том, как именно они защитят Белгородскую область от атак, глава региона не рассказал.