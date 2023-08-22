В Белгородской области сообщили об обстреле пяти районов со стороны ВСУ Гладков: ВСУ за сутки обстреляли пять районов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли пять районов Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, атакам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. В результате обстрелов никто не пострадал.

В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка — один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка — 7. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий, — сказал Гладков.

Губернатор отметил, что в некоторых районах зафиксированы небольшие разрушения. Так, в одном домовладении в Валуйском городском округе повреждения получил забор, в Грайворонском округе осколками повредило легковой автомобиль.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты на территории РФ. Уточнялось, что два беспилотника были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ над территорией Брянской области, еще два уничтожены под Москвой.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что средства ПВО сбили два ударных беспилотника над территорией Подмосковья — один из них был ликвидирован в районе Красногорска, другой в Одинцовском городском округе. До этого Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о двух сбитых беспилотниках в регионе. Он уточнил, что дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны.