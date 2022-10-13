ВСУ обстреляли территорию школы в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области, есть разрушения на территории школы

Фото: belgorod1/vk.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Красного Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, в результате атаки есть разрушения на территории школы.

Есть разрушения на территории школы. Школа находится на дистанционной форме обучения, — сообщил Гладков.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В настоящее время глава муниципального образования и оперативные службы проводят подомовый обход.

Ранее Гладков сообщил о том, что ВСУ обстреляли Белгород. В столице региона сработала система ПВО. Он уточнил, что есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Он добавил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

12 октября Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 ракет. Ни один снаряд не достиг цели. Позднее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с обломками ракет, якобы применявшихся ВСУ для этой атаки.