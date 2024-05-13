В Белгородской области сообщили о гибели домашнего скота из-за обстрела ВСУ Губернатор Гладков: домашний скот погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Село Новостроевка-Вторая в Белгородской области попало под обстрел со стороны позиций украинских военных, в результате атаки жители не пострадали, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что погиб домашний скот, точные масштабы нанесенного урона станут известны позднее после обхода всей территории.

Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена хозяйственная постройка и погиб домашний скот, — сообщил губернатор.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трех погибших и четырех пострадавших жителях Краснодона в результате обстрела украинской армии. В промышленной части города зафиксирован сильный пожар, спасатели смогли подобраться к очагам возгорания.

До этого украинский дрон ударил по пожарным, которые спешили на утренний вызов в Горловке в ДНР. В результате происшествия пострадали четыре сотрудника МЧС, из зоны происшествия их вывезли сослуживцы. О характере полученных ранений не сообщается.

В Белгородской области ранее сообщили о 19 погибших в результате массированной атаки ВСУ на регион. Отмечается, что 15 из них стали жертвами обрушения части многоквартирного дома, в который попала ракета.