В Белгородской области сообщили еще об одном обстреле со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли окраины Шебекино

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ начали обстрел окраины города Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинской армии были повреждены линии электропередачи. Гладков отметил, что ему удалось поговорить с жителями близлежащих домов. Он попросил их на время оставить свои жилища и выехать за территорию города до устранения последствий обстрелов.

Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередачи. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте, — заявил Гладков.

Это уже третий обстрел населенных пунктов Белгородской области за день. Ранее губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. Он отметил, что осколки от взрывов повредили две легковых машины работников зернового предприятия. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого Гладков доложил, что ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. Предварительно известно, что ранена местная жительница, девушка 16 лет. На месте работала бригада медиков.