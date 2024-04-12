В Белгородской области снова зазвучала сирена ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Тем, кто находится дома, он настоятельно рекомендовал не приближаться к окнам, а людям на улице скорее пройти в убежище. В 18:36 он опубликовал сообщение об отмене ракетной опасности.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам, — написал он.

О первой тревоге 12 апреля губернатор сообщил в 17:30, он также призывал людей пройти в укрытия и рекомендовал не подходить к окнам. Немного позже он написал о сбитых над регионом беспилотниках. Он уточнил, что силы ПВО нейтрализовали два дрона. Никто из жителей региона не пострадал.

Также 12 апреля мэрия Белгорода объявила об опасности нападения беспилотных летательных аппаратов на территории города. Местных жителей призывали сохранять бдительность.

После этого Минобороны России сообщило об ударе украинских беспилотников по Белгородской области. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны России сбили в небе над регионом пять дронов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жители Воронежской области после схода снега стали находить десятки упавших дронов. По его словам, большая часть дронов, летящих через территорию области, подавляется средствами радиоэлектронной борьбы. Сообщения о находках поступают практически каждые сутки, уточнил он.