В Белгородской области сбиты две ракеты

Фото: Министерство обороны РФ

Над Белгородом в результате срабатывания системы ПВО были сбиты две ракеты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его данным, повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

Жертв и пострадавших нет. Дополнительная информация будет позже, — сказано в сообщении.

Ранее большая часть Белгорода и Белгородский район остались без света из-за аварии на подстанции. В компании заявили об аварийном отключении, уточнив, что в причинах инцидента разбираются и будут восстанавливать энергоснабжение в городе по мере возможности.

31 августа в Белгородской области прогремели взрывы. Гладков рассказал, что в областном центре сработала система ПВО. По его словам, было несколько взрывов, но никто при этом не пострадал.

Населенные пункты Белгородской области, находящиеся на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам. Так, село Солохи стало одной из первых российских приграничных территорий, попавшей под удары. В мае там погиб один мужчина, еще несколько десятков жителей, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.