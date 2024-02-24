В Белгородской области сбили украинский беспилотник Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: МО РФ

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, беспилотник ВСУ был сбит в небе над регионом. БПЛА самолетного типа уничтожили дежурные силы противовоздушной обороны, уточнили в министерстве. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника: по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два сбиты над Липецкой областью. По данным военных, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В МО уточнили, что летательные аппараты были самолетного типа. В результате атак украинских сил никто не пострадал.