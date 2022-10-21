В Белгородской области ребенок пострадал при взрыве устройства ВСУ

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девятилетний ребенок получил серьезные травмы от детонации устройства, похожего на дрон украинской военных. Мальчик нашел устройство на улице и взял его в руки, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках, — написал белгородский губернатор.

Он добавил, что школьник в тяжелом состоянии доставлен в областную больницу, у него диагностированы открытые травмы рук. Гладков отметил, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В этот же день украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области. Сильные разрушения получили дом культуры, детсад, школа, офис семейного врача, магазин и частные дома. Жителей решено эвакуировать на безопасное расстояние.

Ранее этим же днем вооруженные силы Украины св очередной раз обстреляли город Шебекино на Белгородчине. Было зафиксировано три прилета снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия.