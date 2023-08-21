В Белгородской области ПВО сбила два беспилотника Гладков: в Белгородском районе и Шебекинском округе ПВО сбила два БПЛА

Фото: МО РФ

В Белгородской области системы ПВО сбили два беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один БПЛА сбили в Белгородском районе, а второй — в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет, есть незначительные повреждения.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения осколков пострадавших нет, — написал Гладков.

Он отметил, что в Белгородском районе есть небольшие повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домах, также посечены два автомобиля. В настоящее время оперативные службы выясняют информацию о повреждениях в результате падения беспилотника в селе Безлюдовка Шебекинского городского округа.

Ранее Гладков сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 40 снарядов. Также в селе Соломино было сбито три беспилотника самолетного типа. Никто из мирных жителей в результате обстрелов не пострадал.

На село Логачевка было сброшено пять осколочных гранатометных снарядов, а на хутор Старый — семь минометных боеприпасов. В Краснояружском районе зафиксировано три прилета, добавил губернатор. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по Новой Таволжанке, хутору Панков и пропускному пункту «Шебекино» — по три.