В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

В Белгородской области до 10 мая продлён срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

До 10 мая на территории Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ, — написал губернатор.

Он добавил, что решение относительно салюта в День Победы будет принято дополнительно.

На официальном сайте властей региона уточняется, что "жёлтый уровень террористической опасности будет действовать до 17:00 10 мая. Жителям рекомендуется проявлять бдительность на улице, общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Обо всех подозрительных ситуациях, а также готовящимся или совершённом преступлении власти просят сообщать правоохранительным органам. Жителям рекомендовано не принимать от незнакомых людей коробки, свёртки и другие сомнительные предметы для перевозки и хранения, а также их просят воздержаться от передвижения в общественных местах с крупногабаритными сумками и чемоданами.

Ранее сообщалось, что приграничное село Отрадное в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. По данным местных властей, снаряд с украинской стороны упал в поле, никто при этом не пострадал. Несколькими днями ранее обстрелу подвергся населённый пункт Головчино. Там получили ранения три человека.