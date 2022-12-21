В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности Губернатор Белгородской области Гладков: в регионе продлили желтый уровень террористической опасности до 5 января

Фото: vvgladkov/t.me

В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 5 января, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, соответствующий документ подписан.

До 5 января на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан, — сказал Гладков.

Ранее глава региона неоднократно сообщал об обстрелах в регионе. Накануне ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. По словам Гладкова, в результате атаки как минимум один человек пострадал: мужчина получил переломы костей предплечья.

18 декабря в ходе обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 60 квартир и 32 автомобиля. Также в ходе обстрела повреждены два частных дома, были составлены акты о повреждениях.

В результате обстрела региона погиб житель Тамбова, который работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.