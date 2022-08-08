В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности на две недели, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ограничение будет действовать до 22 августа.

«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Белгородской области, граничащих с территорией Украины, временно закроют школы и детские сады. Тогда Гладков уточнил, что дети продолжат учиться в других образовательных учреждениях.

С середины апреля в области действует высокий уровень террористической опасности. Власти запретили запуск петард, салютов и фейерверков.

Населенные пункты Белгородской области, находящиеся на границе с Украиной, неоднократно подвергались обстрелам. Так, село Солохи стало одной из первых российских приграничных территорий, попавшей под удары. В мае там погиб один мужчина, еще несколько десятков жителей, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.