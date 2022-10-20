В Белгородской области продлили школьные каникулы Губернатор Белгородской области Гладков продлил школьные каникулы в регионе

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Школьные каникулы в Белгородской области продлены еще на одну неделю, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он пояснил, что решение об этом принято после многочисленных просьб от родителей. По его словам, в течение учебного года школьники смогут наверстать образовательную программу.

Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году 2 недели, — написал Гладков.

Он подчеркнул, что данная мера вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки.

Внеочередные школьные каникулы во всех школах Белгородской области начались 17 октября. Гладков сообщил, что такое решение принято на фоне сообщений жителей региона об имеющихся возможностях вывезти детей к родственникам, которые не смогут помогать с уроками. Согласно учебному графику, школьники должны были уйти отдыхать на две недели позже. Предполагалось, что каникулы начнутся с 29 октября.