В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

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г. Белгород

В Белгородской области на две недели продлен «желтый» уровень террористической опасности, он будет действовать на территории региона до 22 октября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

«Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября, — написал Гладков.

Сутками ранее губернатор сообщил, что в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Он рассказал, что сам услышал звуки взрывов, когда ехал на работу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как утверждают местные власти, украинские войска регулярно обстреливают Белгородскую область. На территории региона не первый месяц действует режим повышенной террористической опасности. Так, 23 сентября в результате атаки были повреждены пять домов, а спустя четыре дня — школа. 3 октября снаряды попали в центр села Головчино Грайворонского городского округа, погибла женщина.