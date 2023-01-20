В Белгородской области пресекли контрабанду оружия с Украины

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В Белгородской области удалось пресечь контрабанду военной продукции с территории Украины, сообщила пресс-служба регионального УФСБ, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что общая сумма товара составляет более 50 миллионов рублей. Военную продукцию перевозили под видом товара общепромышленного назначения, предназначенного для «сохранности скоропортящихся продуктов в учреждениях общепита». Такие товары в рамках государственного контракта поставлялись подозреваемыми в одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В результате проведенного УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность одного из предпринимателей Шебекинского района к контрабанде продукции военного назначения на сумму более 50 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Следственным управлением УМВД России по Белгородской области в отношении подозреваемых возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов). Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

В Брянске задержали женщину, которая пыталась вывезти в термосе из России на Украину 50 микросхем для создания оружия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Инцидент произошел 12 января во время досмотра на железнодорожном вокзале Брянска. Помимо микросхем, задержанная везла с собой также 175 радиодеталей. Предполагалось, что груз отправится на Украину транзитом через Белоруссию и Польшу.