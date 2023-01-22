В Белгородской области повреждена линия электропередачи после обстрела Гладков сообщил об обстреле села Вязовое

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вязовое, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его информации, в населенном пункте повреждена линия электропередачи, в двух частных домовладениях выбиты окна. Пострадавших нет.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи, — написал губернатор.

Ранее в области до 4 февраля продлили так называемый желтый уровень террористической опасности. 19 января белгородский губернатор заявил, что область трижды за сутки попала под обстрел ВСУ.

Отмечается, что ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа в Белгородской области. Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. В третий раз целью стал Белгородский район, жертв и пострадавших нет.

До этого белгородский губернатор рассказал, что в результате обстрела окраин Шебекино были повреждены линии электропередачи. Гладков добавил, что абонентов начали переводить на резервные линии.