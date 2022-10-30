В Белгородской области повреждена линия электропередачи при обстреле ВСУ Гладков: линия электропередачи повреждена при обстреле ВСУ села Никольское в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высоковольтные линии электропередач

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате обстрела ВСУ в селе Никольское повреждена линия электропередачи. По его словам, энергоснабжение будет восстановлено в течение двух часов. На месте ЧП работают аварийные службы. О жертвах не сообщается.

В результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной. Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место, — написал он.

29 октября Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Старый. По его словам, в результате атаки были повреждены три домовладения. Погибших и пострадавших нет.

Ранее комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Белгородского района Белгородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка. Жителей населенных пунктов передислоцируют в безопасную зону.