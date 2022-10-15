В Белгородской области потушили пожар на обстрелянной ВСУ нефтебазе

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на нефтебазе, которую ранее обстреляли Вооруженные силы Украины, потушен. По его словам, в настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий.

Ранее стало известно, что с украинской стороны произошел обстрел, во время которого один из снарядов попал в нефтебазу. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что в небе над регионом появился белый и черный дым. Жители региона предположили, что это следы работы системы противовоздушной обороны. Министерство обороны России не комментировало информацию. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Накануне Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция «Дубовое», после чего часть города осталась без света. Днем 15 октября электроснабжение было полностью восстановлено после ликвидации пожара. В первую очередь специалисты обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, а после наладили подачу электричества бытовым потребителям.