В Белгородской области показали последствия обстрела со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: в результате обстрела ВСУ пострадали около девяти домов

Фото: vvgladkov/t.me

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ в Грайвороновском городском округе пострадали четыре дома, заявил местный глава Вячеслав Гладков. Он опубликовал в своем Telegram-канале фотоснимки со следами обстрела, уточнив, что также пострадали пять частных домов в хуторе Тополи. Одно жилище, как указал Гладков, было полностью разрушено.

В Грайвороне пострадали четыре соседних дома, которые расположены недалеко от взрывов — где-то заменим кровлю, где-то поставим новые стеклопакеты. По хутору Тополи разрушения серьезнее. Здесь в общей сложности пострадали пять частных домовладений. Один дом разрушен — по нему завтра проведем экспертизу, — сообщил Гладков.

По его словам, в одном из домов взрывная волна снесла гараж. Гладков заверил, что в трех других домах местные власти заменят окна, двери и заборы.

Самое главное — жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Все остальное восстановим, — отметил белгородский глава.

Ранее Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села, хутор Тополи и город Грайворон. За минувшие сутки регион четырежды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Утром 8 октября Гладков сообщил о том, что украинская сторона нанесла удар по селу Бирюч Валуйского городского округа, в результате чего была ранена 16-летняя девушка. Позднее глава региона заявил, что ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. Уточнялось, что осколки от взрывов повредили две легковые машины работников зернового предприятия.