В Белгородской области подорвался автомобиль с двумя местными жителями Baza: в Белгородской области подорвался автомобиль с двумя местными жителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza передает, что в Белгородской области в поселке Староселье подорвался автомобиль Volkswagen Polo с двумя местными жителями. По сведениям канала, оба пассажира машины погибли. Baza отмечает, что Volkswagen мог наехать на мину или на снаряд. Официальные лица пока не комментировали данную информацию.

Взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье. Volkswagen Polo с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский нашли мину «Лепесток». Два человека получили травмы. Прибывшие на место специалисты установили, что в мине отсутствовала взрывчатка. На движении поездов происшествие не повлияло. Позже стало известно, что один из двух человек, подорвавшихся на мине, скончался от полученных ранений.