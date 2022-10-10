В Белгородской области переведут на удаленку школьников и студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области на две недели переводят на удаленное обучение учеников школ, колледжей и вузов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения, — написал Гладков.

Он также заявил, что безопасность детей — главное, что должно волновать каждого взрослого.

10 октября губернатор информировал, что ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако в результате обстрела два дома разрушены, 13 повреждены осколками.

Гладков также сообщил об обстреле села Конопляновка ракетами «Точка-У». По его словам, поврежден один частный дом, жертв среди населения нет. ВСУ обстреляли село Шебекино: по сведениям властей, при обстреле погибла женщина 74 лет, получившая обширные осколочные ранения. Кроме того, по предварительным данным, повреждены три частных дома.