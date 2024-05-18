В Белгородской области осудили мужчину за попытку вступить в ряды ВСУ Жителя Белгородской области приговорили к девяти годам тюрьмы за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения к девяти годам лишения свободы за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Из них осужденный два года проведет в тюрьме, а оставшиеся семь лет — в колонии строгого режима. По данным ведомства, в ходе обысков у мужчины были найдены боеприпасы и наркотики, передает РИА Новости.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, из которых два года с отбыванием в тюрьме, а остальные семь лет — в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы на срок один год. Приговор вступил в законную силу, — заявили в региональном УФСБ.

Уточняется, что в 2023 году осужденный пытался вступить в одно из украинских вооруженных формирований. Мужчину задержали в Белгородском районе. По месту его жительства были найдены боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также большое количество наркотических веществ.

Ранее УФСБ России по Брянской области сообщало о задержании мужчины при попытке выехать на Украину. Он хотел принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Было возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков вредит здоровью.