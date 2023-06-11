В Белгородской области остановили движение поездов из-за ЧП Гладков: в Белгородской области остановлено движение поездов из-за схода с рельсов 15 вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгородской области после схода с рельсов 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе движение электричек и пригородных поездов было остановлено, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил надежду на то, что сотрудники РЖД в ближайшее время справятся с ситуацией и сообщение восстановится.

Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено, — сообщил Гладков.

Ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. В результате ЧП никто не пострадал. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий.

Ранее пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет. Причины инцидента не сообщались.

25 мая Telegram-канал SHOT сообщил о поджоге двух релейных шкафов на железнодорожной станции Бугач под Красноярском. По информации канала, около четырех часов ночи неизвестный вскрыл и затем поджег два шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки.