В Белгородской области опровергли информацию о прорыве диверсантов ВСУ Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион

Фото: МО Украины

Информация о прорыве украинских диверсантов в Белгородскую область не соответствует действительности, рассказала в Telegram пресс-служба оперштаба региона. Ранее о боях пограничников и диверсантов сообщал Telegram-канал Baza. По данным белгородского оперштаба, бои в области действительно идут, однако ни о каких прорывах диверсантов ВСУ речи нет.

Ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают ВС РФ, но никакого прорыва ВСУ нет, — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Baza сообщила, что на российской-украинской границе идет бой — украинские диверсанты при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По данным канала, у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, количество пострадавших в результате ночных обстрелов города Шебекино увеличилось до пяти. Он уточнил, что трое жителей региона получили различные осколочные ранения, также один сотрудник полиции сломал плечевую кость. Кроме этого, травмы получил охранник моста. На месте работают медики и аварийные службы.