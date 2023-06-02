В Белгородской области опровергли слухи о прорыве диверсантов Оперативный штаб Белгородской области назвал сообщения о прорыве диверсантов фейком

Фото: Министерство обороны Украины

Данные о новом прорыве диверсантов в Белгородской области ложные, сообщили РИА Новости в оперативном штабе области. До этого в Telegram-каналах появилась информация о попытке прорыва украинских военных на территорию региона.

Это фейк, — сказали в оперативном штабе.

Ранее 2 июня Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские диверсанты попытались прорваться на территорию Белгородской области. По данным канала, попытку прорыва пытались совершить более 100 бойцов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), на границе начался бой. Минобороны России не комментировало данную информацию.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в результате обстрелов ВСУ Шебекинского округа. Еще двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. Один получил ранения грудной клетки, второй — нижних конечностей. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава региона также рассказал, что обстрелам подверглись село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского района. В обоих случаях никто не пострадал. Есть повреждения жилых домов, линии электропередач, газопровода и зернохранилища.