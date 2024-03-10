В Белгородской области объявляли ракетную опасность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сигнал ракетной опасности запускали в Белгороде и Белгородском районе, сообщалось в Telegram-канале мэрии. Жителей просили не подходить к окнам.

Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорилось в сообщении.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области. Спасатели рекомендовали не подходить к окнам. Кроме того, мэрия Белгорода сообщала о ракетной опасности в городе. Воздушная тревога была объявлена в Белгородском районе, предупреждение получили жители города Шебекино. Власти призывали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков также предупреждал жителей о ракетной опасности в административном центре и муниципалитете. Глава региона попросил жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Кроме того, Гладков сообщал о сбитом беспилотнике ВСУ над селом Новая Деревня в Белгородском районе, где перед этим утром на окраине села Щетиновка было сброшено взрывное устройство с дрона. В тот же день губернатор рассказывал об обстрелах сел Богун-Городок Борисовского района и Новая Таволжанка Шебекинского округа.