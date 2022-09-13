В Белгородской области объявлена эвакуация сел Журавлевка и Нехотеевка Губернатор Белгородской области призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям сел Журавлевка и Нехотеевка с призывом эвакуироваться. Глава региона заявил, что людям следует временно покинуть свои дома. Он назвал обстановку в населенных пунктах сложной, но добавил, что все службы находятся на своих местах, включая правоохранительные органы и пограничников.

Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим, — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, вскоре начнется завоз строительных материалов для закрытия контуров разрушенных домов, а также для проведения работ по подключению тепловых пунктов.

Гладков ранее поручил правительству региона проверить состояние подвалов в жилых домах на случай возможных обстрелов. Он также призвал проинформировать местных жителей о местоположении подвалов и ключей от них. По его словам, два месяца назад он уже давал поручение правительству изготовить дополнительные комплекты ключей от подвалов, а также разместить информационные плакаты о правилах размещения в потенциальных бомбоубежищах в каждом подъезде в регионе, однако его требования не были выполнены.