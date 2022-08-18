В Белгородской области нашли противопехотные мины «Лепесток» Губернатор Белгородской области заявил, что после обстрела со стороны Украины в одном из районов найдены мины «Лепесток»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

На территории Шебекинского городского округа в Белгородской области были найдены действующие противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», заявил глава региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте». Он подчеркнул, что местные жители были в срочном порядке эвакуированы из населенного пункта, в настоящее время ведутся работы по обезвреживанию мин.

«Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все, — рассказал Гладков.

Он отметил, что мины были обнаружены после недавних обстрелов со стороны Украины. Глава Белгородской области заявил, что угроза в регионе увеличивается и именно поэтому местные жители не могут вернуться обратно в свои дома. Также по этой причине невозможно возобновление работы школ в приграничных территориях.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия, такое название получила из-за внешнего вида, напоминающего лепесток цветка. Снаряд устанавливается только способом дистанционного минирования.

3 августа в пяти районах Белгородской области, граничащих с территорией Украины, временно закрыли школы и детские сады. Гладков подчеркнул, что в этой ситуации приоритетным является «вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого».