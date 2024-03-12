В Белгородской области назвали фейком оповещение от «губернатора» Власти Белгородской области заявили об атаке хакеров на ряд электронных сервисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакерская атака совершена на электронные сервисы властей Белгородской области, в результате распространяется ложное сообщение от лица губернатора региона Вячеслава Гладкова, сообщил глава регионального Министерства цифрового развития Сергей Четвериков. Министр обратился к гражданам с призывом не верить данным заявлениям и напомнил, что слова Гладкова публикуются только на его официальных страницах в соцсетях, а доверять можно только проверенным источникам информации.

Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора, — написал он.

Ранее сообщалось о попытке масштабной атаки ВСУ на Белгородскую область с применением пехоты, артиллерии и беспилотников. По словам военного корреспондента Александра Коца, о подготовке наступательной операции украинских военных стало известно за несколько дней до ее начала, ВС России наносили превентивные удары по местам скопления ВСУ. Несмотря на это, Киев все-таки решился на нападение, желая продемонстрировать хоть какие-то успехи перед выборами в России.

До этого стало известно о ранении мирного жителя Белгородской области, получившего ранение при обстреле города Щебекино. Мужчина пострадал при попадании снаряда ВСУ в гаражный комплекс на территории местного промпредприятия.